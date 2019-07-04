طقس الغد غائم جزئيًا مع استقرار بدرجات الحراراة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يسيطر طقس صيفي على الحوض الشرقيّ للمتوسّط. الطقس المتوقع في لبنان: الجمعة: غائم جزئيًا مع استقرار بدرجات الحراراة، كما يتشكّل ​الضباب​ على المرتفعات. السبت: غائم جزئيًا ودون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​ مع تشكّل ضباب على المرتفعات. الأحد: غائم جزئيًا ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع تشكّل ضباب على المرتفعات.

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