أفادت مصادر الحزب "التقدمي الاشتراكي" لقناة الـ"MTV" بأن "احتماعا سيعقد ليلا لبحث مفاعيل اللقاء الذي جمع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ سعد الحريير ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ يوم أمس في ​عين التينة​ الذي أسس لمرحلة جديدة بين ​بيت الوسط​ وكليمنصو".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الاشتراكي لـMTV: اجتماع سيعقد ليلا لبحث مفاعيل لقاء عين التينة بالامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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