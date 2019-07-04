النشرة: تضارب وسرقة محال تجارية خلال استقبال ممثل تركي بأحد المراكز التجارية ببيروت

افاد مراسل "الفن" عن حالة من التوتر والتصادم والتدافع حصلت لحظت وصول الممثل التركي بوراك أوزجفيت الى متجر للألبسة وهو يمثل الوجه الإعلامي له في أحد المراكز التجارية الكبرى في بيروت.
ولفت الى حصول تضارب وتكسير بين الوافدين لمشاهدة بوراك أوزجفيت والتقاط الصور التذكارية معه وقاموا بإسقاط قالب الحلوى على الأرض المخصص للإحتفال بهذه المناسبة، إلا أن الأمور لم تجري كما كان مخطط لها، إذ تعرض المتجر للسرقة والتكسير الأمر الذي دفع أصحاب المحل الى إقفاله وطلبوا من الناس الخروج منه.
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