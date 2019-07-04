أبو فاعور: أداء أبوصعب يفتقر للرصانة والموضوعية ويرقى إلى مستوى الفضيحة

اشار وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ في تصريح له، الى ان "أداء وزير الدفاع إلياس أبو صعب يفتقر إلى الرصانة والموضوعية ويرقى إلى مستوى الفضيحة في الموقع الوزاري الذي يشغله، وهو يريد تسخير الدولة لحساباته الحزبية والسياسية".

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