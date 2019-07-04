بولتون يرحب بتوقيف ناقلة النفط الايرانية بجبل طارق ويعتبره "نبأ ممتاز"

رحب مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون باحتجاز بريطانيا لناقلة ​النفط​ الإيراني ب​جبل طارق​، واعتبره "نبأ ممتاز".

وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت ناقلة نفط عملاقة كانت متجهة إلى سوريا، ويعتقد أنها خالفت قوانين الاتحاد الأوروبي.

واعلن وزير الخارجية الإسباني بالوكالة، إن السفينة "غريس 1" احتجزت بطلب من الولايات المتحدة.

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واعلنت حكومة جبل طارق إن أفرادا من البحرية البريطانية شاركوا في العملية، إلى جانب مسؤولي الجمارك والشرطة المحلية. وأوضحت أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن السفينة، كانت تنقل النفط الخام إلى مصفاة بانياس السورية.

وتقع المصفاة المذكورة تحت حظر أوروبي على الصادرات إلى سوريا، كما قال رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو.

ووصف متحدث باسم الخارجية الإيرانية الاحتجاز بأنه "غير قانوني" واعلن ان إيران استدعت السفير البريطاني في طهران للاحتجاج على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية.