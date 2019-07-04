منظمة التحرير: لا يستطيع كوشنر ولا سواه إنهاء حق عودة اللاجئين

رفضت ​منظمة التحرير الفلسطينية​ تصريحات كبير مستشاري ​الرئاسة الأميركية​ ​جاريد كوشنر​، التي تحدث فيها عن إنهاء حق عودة اللاجئين بعد فشل ورشة ​المنامة​.

وأكدت اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بيان،"التمسك بحق عودة اللاجئين استناداً للقرار 194 وحق تقرير المصير وإقامة ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران عام 1967 و​القدس​ الشريف عاصمتها، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وما صدر عن ​مجلس الأمن الدولي​ و​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ من قرارات تتضمن إنهاء الاحتلال ونيل باقي حقوق شعبنا".

وأضافت أن "مبعوثي الولايات المتحدة يدمرون أي فرصة لإحلال السلام العادل بالمنطقة بالمطرقة، التي حملها المستوطن سفير الولايات المتحدة لدى ​إسرائيل​، التي أنهت أي إمكانية للحديث عن دور أمريكي في المنطقة في ظل شراكتها مع اليمين المتطرف والجمعيات الاستيطانية الاستعمارية".

وطلبت اللجنة من "​المجتمع الدولي​ رفض محاولات فرض شريعة الغاب والضغط بتنفيذ قرارات المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية للوصول إلى أمن واستقرار وسلام هذه المنطقة، يستند على الاعتراف بالدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها في ظل محاولات القفز عن هذه القرارات".