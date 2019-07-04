CNN: الأضرار التي نتجت عن زلزال كاليفورنيا متفاوتة ولا إصابات بشرية

ذكرت قناة الـ CNN أن "درجات الأضرار التي نتجت عن ال​زلزال​ الذي ضرب جنوب ​كاليفورنيا​ بقوة 6.4 درجة، جاءت متفاوتة ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بشرية، وفقًا لـ San Bernadino County Fire. وأبلغت الإدارة عن تصدعات بسيطة في المباني، وتعطل أنابيب ​المياه​ وانقطاع ​التيار الكهربائي​ والانزلاقات الصخرية على طرق معينة في المناطق الشمالية الغربية في المقاطعة. شمال مدينة ​لوس أنجلوس​ فقط يستجيب لأكثر من 20 حادثة تتعلق بالزلزال والهزات الارتدادية بما في ذلك ​الحرائق​ والطوارئ الطبية، ورجال الاطفاء يعملون على إخماد حريق منزل في ريدجكريست في كاليفورنيا".

ولفت المتحدث باسم وحدات الإطفاء في مقاطعة سان بيرناردينو جيريمي كيرن إلى أن "الطريق السريع 178 يشتمل على شقوق بحجم 10 سم تقريبًا وجميع الطرق السريعة في مقاطعة سان بيرناردينو بقيت مفتوحة، أما خطوط ​الطاقة​ عالية التوتر في المنطقة فكلها سليمة.

وكشفت خبيرة الزلازل الأميركي لوسي جونز للصحافيين أن " الزلزال وقع بالقرب من بحيرة ​الصين​ وريدجكريست وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة، وبالتالي فإن عدد الأشخاص الذين كانوا سيتعرضون لأضرار أقل بكثير"، موضحًا أن "هناك فرصة واحدة من بين كل 20 فرصة لحدوث زلزال أكبر خلال الأيام القليلة القادمة. ومن المؤكد أن هذه المنطقة ستهتز كثيرًا اليوم وأن بعض تلك الهزات الارتدادية ربما ستتجاوز قوتها 5."

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وقالت جونز إن "الزلزال كان مسبوقًا بقوة 4.2 درجة قبل حوالي 30 دقيقة،ما ووصفته بأنه "صدمة مسبقة".

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد أفادت بأن أقوى زلزال ضرب جنوب كاليفورنيا منذ 20 عامًا وترك أضرارًا متناثرة وشعر به من لاس فيغاس إلى مقاطعة أورانج.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال تمركز بالقرب من ريدجكريست.