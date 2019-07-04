الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة حربية ومقتل قائدها

أسقطت قوات الجيش الوطني الليبي طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة بعد انطلاقها من قاعدتها الجوية في مصراتة غربي البلاد.
وأفادت قناة "ليبيا بأن قائد الطائرة قد لقي مصرعه، لأنه لم يستطع القفز من الطائرة.
يذكر أن الجيش الليبي أسقط عدة طائرات حربية تقلع من مدينة مصراتة وتستهدف عدة أهداف في مدن ترهونة وغريان.
وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015".
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