الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة حربية ومقتل قائدها

أسقطت قوات ​الجيش الوطني​ الليبي ​طائرة​ حربية تابعة لحكومة الوفاق كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة بعد انطلاقها من قاعدتها الجوية في ​مصراتة​ غربي البلاد.

وأفادت قناة "​ليبيا​ بأن قائد الطائرة قد لقي مصرعه، لأنه لم يستطع القفز من الطائرة.

يذكر أن ​الجيش الليبي​ أسقط عدة طائرات حربية تقلع من مدينة مصراتة وتستهدف عدة أهداف في مدن ترهونة وغريان.

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ قد أعلن في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على ​الجماعات المسلحة​ والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة ​طرابلس​، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة ​فائز السراج​، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015".