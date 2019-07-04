الحوثيون يستهدفون مواقع عسكرية في مطاري أبها وجازان بالسعودية وتعطل الملاحة الجوية

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين عن "استهداف مواقع عسكرية في مطاري أبها وجازان في السعودية بطائرات مسيرة"، مشيرًا إلى أن "ذلك أدى إلى تعطل الملاحة الجوية".
فيما ذكرت مصادر قناة "الحدث" أن "الملاحة الجوية لم تتضرر بعد استهداف مطار جازان بمقذوف من ميليشيا الحوثي".
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