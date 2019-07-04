الحوثيون يستهدفون مواقع عسكرية في مطاري أبها وجازان بالسعودية وتعطل الملاحة الجوية

أعلن المتحدث العسكري باسم ​الحوثيين​ عن "استهداف مواقع عسكرية في مطاري أبها و​جازان​ في ​السعودية​ بطائرات مسيرة"، مشيرًا إلى أن "ذلك أدى إلى تعطل الملاحة الجوية".

فيما ذكرت مصادر قناة "الحدث" أن "الملاحة الجوية لم تتضرر بعد استهداف مطار جازان بمقذوف من ميليشيا الحوثي".