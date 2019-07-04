زلزال بقوة 6.4 يهز جنوب كاليفورنيا يعد الاقوى منذ عقود

اعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا قويا بلغت قوته 6.4 درجات جنوب ​كاليفورنيا​ بالقرب من مدينة ريدجكريست على بعد حوالي 200 ميل شمال شرقي لوس أنجلوس، دون تفاصيل عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

من جانبها، قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، إن الزلزال الذي ضرب جنوب كاليفورنيا بلغت قوته 6.4 درجة، وهو أكبر زلزال يضرب المنطقة منذ عقود. وأشارت إلى أن الزلزال تمركز في وادي سيرليس، وهي منطقة نائية في مقاطعة سان بيرناردينو.

وأعلنت شرطة لوس أنجلس أنها لم تتلق بعد دعوات للإغاثة العاجلة في المدن الكبرى.

ولم تشر المعلومات الأولية المتاحة إلى وقوع أضرار أو سقوط إصابات، وأكّد مطار لوس أنجلس عدم تعرض مدارجه لأضرار جسيمة.