قطع العلاقات الدبلوماسية مع غينيا من قبل الصومال

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي ​الصومال​ي ​أحمد عيسى عود​، أثناء ​مؤتمر​ صحفي عقده في العاصمة ​مقديشو​، عن "قطع ​الحكومة الصومالية​ العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية ​غينيا​". وأوضح عود أن "هذا الإجراء جاء نتيجة للانتهاكات التي تمارسها جمهورية غينيا ضد سيادة وحدة الأراضي الصومالية"، وذلك بعد يوم من استقبال غينيا رئيس إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) موسى بيهي الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991، وأعلن من جانب واحد عن استقلاله دون أن يكسب أي اعتراف دولي".

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