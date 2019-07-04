زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب كاليفورنيا

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لوس انجليس: ضرب زلزال بلغت قوته 6,4 درجات ولاية كاليفورنيا الخميس وشعر به السكان في منطقة كبيرة، وفق ما ذكر المعهد الأميركي الجيولوجي وشهود.

وغرّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر موقع تويتر "انني على اطلاع تام بخصوص الزلزال في جنوب كاليفورنيا. كل شيء يبدو تحت السيطرة".

وافاد المعهد الاميركي أن مركز الزلزال يقع في منطقة سيرليس فالي، في مقاطعة سان برناردينو على بعد حوالى 240 كلم شمال شرق لوس أنجليس، وعلى عمق 8,7 كلم.

والهزة التي وقعت الساعة 10,33 (17,33 ت غ)، استمرت ثواني عدة وشعر بها السكان في لوس انجليس، وفقا لصحافيي فرانس برس هناك.

كما قال شهود إن السكان في لاس فيغاس بولاية نيفادا شعروا بالزلزال.

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واعلنت شرطة لوس انجليس على تويتر "وقع زلزال قوي" مؤكدة أنها لم تتلق دعوات للإغاثة العاجلة في المدن الكبرى.

ولم تشر المعلومات الأولية الى وجود أضرار أو إصابات. واكد مطار لوس أنجليس عدم تعرض مدارجه لأضرار جسيمة.

وكاليفورنيا هي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة، لكن مركز الزلزال يقع في صحراء موهافي، وهي منطقة شاسعة ذات كثافة سكانية متدنية.

وقالت المخرجة آفا دو فرناي "عشت دائما في لوس أنجليس. كان هذا أطول زلزال شعرت به على الإطلاق".

كما ذكرت عالمة الزلازل لوسي جونز في مؤتمر صحافي "يمكن أن نتوقع كثيرا من الهزات الارتدادية".