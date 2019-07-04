شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى إخوانى يتهم أهالى سيناء بالتجسس لصالح إسرائيل عبر فضائية مكملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى وقاحة مستمرة من إعلام الإخوان، وإهانة بالغة لشعب المصرى، وجه الإعلامى الإخوانى الهارب، حمزة زوبع، الذى يقدم برنامج "مع زوبع" عبر فضائية مكملين الإخوانية، التى تبث من تركيا، اتهامات غاية فى الوقاحة لأهالى سيناء، زاعما أنهم يتجسسون ضد مصر لصالح إسرائيل، ويرصدون كل كبيرة وصغيرة لصالح أجهزة معينة فى إسرائيل.

كما حاول "زوبع"، أن يشوه أجهزة الدولة المصرية ويزعم أنها لا تمنح أهالى سيناء حقوقهم، وواصل اتهاماته لأهالى سيناء مطالبا بحماية الوطن والأوطان، متناسيا أن جماعة الإخوان أصلا لا تؤمن بالحدود وأنهم يشبهون الوطن بالتراب العفن.

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وعلى طريقة الإخوانى عصام العريان، الذى طالب بعودة اليهود إلى مصر فى عام 2012، تساءل "زوبع"، لماذا لا يسكن اليهود فى الدول العربية؟

جدير بالذكر، أن إهانة الإعلام الإخوانى وقياداته الهاربين توجيه الإهانة للشعب المصرى وأجهزة الدولة المصرية.