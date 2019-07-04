"مستقبل وطن" بأسوان ينظم معارض للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في أسوان، برئاسة النائب حسن سيد خليل، أمين الحزب، اليوم الخميس، اجتماعًا مع أعضاء هيئة مكتب المحافظة لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع كل من أعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء المراكز، وذلك لمناقشة عدد من التكليفات الصادرة من الأمانة المركزية للحزب.

وقال النائب حسن سيد خليل، إن الاجتماع تناول الاستعداد لإقامة عدد من المعارض لبيع كافة المستلزمات المدرسية قبل بدء العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة من أجل تخفيف العبء على المواطنين، علاوة على تنظيم احتفالية لتكريم أوائل شهادات الدبلومات الفنية الذين ظهرت نتائجهم مؤخرًا، بالإضافة إلى تكريم أوائل الثانوية العامة فور ظهور نتائجهم أيضًا.

وأضاف أن الاجتماع تناول الاستعداد لتنظيم رحلات صيفية لشباب الحزب إلى الإسكندرية وغيرها من المحافظات الساحلية باشتراكات مخفضة.