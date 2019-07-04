ننشر تقرير البرلمان حول "التنظيم المؤسسي للدواء" قبل مناقشته (نص كامل)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم: ينشر "الخليج 365"، نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطــة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية. وجاء نص التقرير كالآتي:

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