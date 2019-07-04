أنقرة : قمة ثلاثية تركية روسية إيرانية حول سوريا الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب ا)

أعلنت الرئاسة التركية أن قمة ثلاثية جديدة بمشاركة روسيا وإيران من المقرر أن تعقد في تركيا في منتصف الشهر القادم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين للصحفيين، اليوم الخميس، إنه "من المخطط أن تعقد في تركيا في منتصف أغسطس قمة ثلاثية في إطار عملية أستانا بمشاركة روسيا وإيران"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأضاف أن القمة سوف تبحث ملف سوريا والعملية السياسية وعودة اللاجئين .

Advertisements

وتابع أنه تم الاتفاق خلال قمة العشرين التي عقدت في اليابان يومي 28و29 الشهر الماضي ،على عقد قمة رباعية تستضيفها تركيا بمشاركة روسيا وألمانيا وفرنسا إما في نهاية شهر أغسطس ، في مطلع شهر سبتمبر.

وقال أن هذا الاجتماع الرباعي سيكون الثاني حيث كان قد تم الاجتماع الاول في شهر اكتوبر الماضي في اسطنبول.

وحول منظومة إس - 400 الروسية،قال انه سوف يتم تسليمها قريبا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قد هددت باستبعاد تركيا ،حليفتها في حلف شمال الاطلسي (ناتو) من مشروع انتاج الطائرة إف 35حال تسلم انقرة منظومة إس - 400 لانها تشكل خطرا على منظومة اسلحة الناتو.