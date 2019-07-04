المعاينة في حريق شركة أدوية بالهرم: "الخزان ولع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت معاينة المعمل الجنائي عن ملابسات حريق اندلع في مقر شركة أدوية بمنطقة الهرم، مساء الخميس. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطار من الأهالي بتصاعد أدخنة كثيفة كثيفة من شركة بمنطقة "كعابيش" المتاخمة للطريق الدائري. Advertisements دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون وقوع إصابات. المعاينة المبدئية كشفت عن نشوب الحريق في أحد الخزانات المستخدمة في عملية تصنيع العقاقير الطبية بسبب ارتفاع درجة حرارتها بفعل الطقس الحار وتفاعلات كيميائية، ولم يمتد الحريق إلى أرجاء الشركة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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