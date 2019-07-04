رسميا.. "ادعاء الجنائية الدولية" يطلب التحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا

تقدم جهاز الادعاء العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية اليوم بطلب لفتح تحقيق رسمي في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق المسلمين من طائفة (الروهينجا) في ميانمار.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) - في نشرتها باللغة الانجليزية - أن المدعية العامة

للمحكمة الدولية فاتو بن سودا طلبت من قضاة المحكمة السماح لها بالتحقيق في جرائم الترحيل والمعاملة غير الإنسانية والاضطهاد الذي تعرض له أفراد (الروهينجا) خلال عملية ترحيلهم من ميانمار، وهيدولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية إلى بنجلاديش التي تتمتع بعضوية المحكمة الدولية.



وقال المدعية إن التحقيقات الأولية خلصت إلى وجود أساس معقول يفيد بأن إجراءات قسرية قد استخدمت لإجبار نحو 700 ألف شخص على الرحيل من ميانمار إلى بنجلاديش فضلا عن انتهاك حقوقهم في العودة إلى بلدهم الأصلي (ميانمار).