أعلن مسؤول أمريكي أن مسئول طواقم الإنقاذ "استجابت" لـ24 حريقا طارئا بعد زلزال ريدجكريست جنوبي كاليفورنيا.
ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم /الخميس/، في نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من
وكان زلزال بلغت شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر قد ضرب - في وقت سابق اليوم - جنوب ولاية كاليفورنيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول أمريكي: طواقم الإنقاذ "تستجيب" لـ24 حريقا بعد زلزال كاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.