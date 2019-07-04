مسئول أمريكي: طواقم الإنقاذ "تستجيب" لـ24 حريقا بعد زلزال كاليفورنيا

أعلن مسؤول أمريكي أن مسئول طواقم الإنقاذ "استجابت" لـ24 حريقا طارئا بعد زلزال ريدجكريست جنوبي كاليفورنيا.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم /الخميس/، في نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من

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وكان زلزال بلغت شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر قد ضرب - في وقت سابق اليوم - جنوب ولاية كاليفورنيا.