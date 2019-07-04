الجيش الليبي يسقط طائرة حربية فوق ترهونة

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من إسقاط طائرة حربية من طراز (ميج 23)، كانت تحاول قصف مدينة (ترهونة) غربي ليبيا. كانت تحاول قصف مدينة (ترهونة) غربي ليبيا. ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - التي أوردت النبأ اليوم الخميس، عن مصادر ليبية (لم تسمها) القول إن قائد الطائرة قتل.

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