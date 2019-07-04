طلب دونالد ترامب من إيران توخي الحذر، وذلك بعد أن هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن طهران ستواصل زيادة خصوبة اليورانيوم إلى أي مبلغ نريده.
غرد ترامب أمس الأربعاء عبرحسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا :"أصدرت إيران للتو تحذيرًا جديدًا"، ويقول روحاني إن بلاده ستستمر في إنتاج اليورانيوم،
يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني، من أن بلاده ستدخل مستويات أعلى في تخصيب وإنتاج اليورانيوم، ابتداء من الأحد المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يحذر إيران من مواصلة تخصيب اليورانيوم.. وروحاني يتحدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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