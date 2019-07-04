ترامب يحذر إيران من مواصلة تخصيب اليورانيوم.. وروحاني يتحدى

طلب دونالد ترامب من إيران توخي الحذر، وذلك بعد أن هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن طهران ستواصل زيادة خصوبة اليورانيوم إلى أي مبلغ نريده.

غرد ترامب أمس الأربعاء عبر

حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا :"أصدرت إيران للتو تحذيرًا جديدًا"، ويقول روحاني إن بلاده ستستمر في إنتاج اليورانيوم،إذا لم يكن هناك صفقة نووية جديدة".

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني، من أن بلاده ستدخل مستويات أعلى في تخصيب وإنتاج اليورانيوم، ابتداء من الأحد المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.