روسيا تمنح اللجوء لعائلة ألمانية

أعلنت وزارة الداخلية الروسية منح حق اللجوء المؤقت لعائلة ألمانية مكونة من 8 أشخاص، وقعت ضحية للاضطهاد في ألمانيا.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية

اليوم الخميس - إنه "مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى حل الوضع القانوني لأفراد الأسرة، وكذلك مراعاة لظروف حياتهم الشخصية، قررت إدارةوزارة الداخلية الروسية منحهم حق اللجوء المؤقت في أراضي روسيا".



ووفقا لتقارير إعلامية، فقد وصلت العائلة إلى مقاطعة (كالوجا) الروسية، قادمة من (مكلنبورج) الألمانية في ديسمبر 2015، على أمل الحصول على المساعدة والحماية في روسيا، بسبب تهديد بفصل الأطفال عن العائلة.