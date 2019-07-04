روسيا تمنح اللجوء لعائلة ألمانية

أعلنت وزارة الداخلية الروسية منح حق اللجوء المؤقت لعائلة ألمانية مكونة من 8 أشخاص، وقعت ضحية للاضطهاد في ألمانيا.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخباريةاليوم الخميس - إنه "مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى حل الوضع القانوني لأفراد الأسرة، وكذلك مراعاة لظروف حياتهم الشخصية، قررت إدارة
ووفقا لتقارير إعلامية، فقد وصلت العائلة إلى مقاطعة (كالوجا) الروسية، قادمة من (مكلنبورج) الألمانية في ديسمبر 2015، على أمل الحصول على المساعدة والحماية في روسيا، بسبب تهديد بفصل الأطفال عن العائلة.
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