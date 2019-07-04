جوفاني تريا : لاجارد مناسبة لتولي منصب في المفوضية الأوروبية

قال وزير الاقتصاد الإيطالي جوفاني تريا، اليوم الخميس، :"إن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد مناسبة أكثر لتولى دور في المفوضية الأوروبية بدلاً من رئاسة البنك المركزيالأوروبي".
ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم عن تريا قوله - أمام لجنة في مجلس الشيوخ - إن "لاجارد شخصية جديرة، وأود
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا - يوم الثلاثاء الماضي - على ترشيح كريستين لاجارد لشغل منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل.
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