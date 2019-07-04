الملك يجري اتصالات هاتفية بالرئيس التونسي وولي عهد أبوظبي وحاكم الشارقة



أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا، أمس، بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبّر خلاله عن خالص العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. وقد أعرب ولي عهد أبوظبي عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الطبية. كما أجرى خادم الحرمين اتصالا هاتفيا مع عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عبّر خلاله عن عزائه ومواساته في وفاة نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته. وأعرب حاكم الشارقة عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية النبيلة. تهنئة بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بمناسبة خروجه من المستشفى، وقال «يسرّنا بمناسبة خروج فخامتكم من المستشفى، بعد أن من الله عليكم بالشفاء، أن نبعث لكم، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، وباسمنا، أجمل التهاني وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب». من جهته، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقية تهنئة إلى الرئيس السبسي بمناسبة خروج فخامته من المستشفى، وقال «يسرّني بمناسبة خروج فخامتكم من المستشفى، بعد أن مَنّ الله عليكم بالشفاء، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات، داعيا المولى العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والعافية، وألا يريكم أي سوء، إنه سميع مجيب».

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