وفي حديثه لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" قبيل اجتماعات أمس مع البابا فرنسيس وزعماء إيطاليين، رفض بوتين الاتهامات الأخيرة بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية والأوروبية، وقال إن "الشيء الأكثر عبثية هو اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية"، بحجة أن التحقيق الأميركي الاتحادي، بقيادة المحقق الخاص روبرت مولر، "قد أخفق في جمع أدلة ملموسة لمجرد أنه لم يحدث شيء".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بدا في الأسبوع الماضي يسخر من القضية عندما التقى بوتين أثناء قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.
وردا على سؤال من أحد الصحفيين، قام ترمب بسخرية، بتوجيه إصبعه تجاه نظيره الروسي، وقال له وهو مبتسم "لا تتدخل في الانتخابات".
وكان تحقيق مولر خلص إلى أن العملاء الروس تدخّلوا لمساعدة ترمب في الفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، لكنهم قالوا إنه ليس هناك أدلة كافية لإثبات التواطؤ النشط بين حملة ترمب وروسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يرفض اتهامات التدخل في الانتخابات الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.