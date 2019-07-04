بوتين يرفض اتهامات التدخل في الانتخابات الأميركية

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة تم نشرها في إيطاليا، أن تكون بلاده قد تدخلت في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مؤكدا أنه ليس لديها نية للقيام بذلك.

وفي حديثه لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" قبيل اجتماعات أمس مع البابا فرنسيس وزعماء إيطاليين، رفض بوتين الاتهامات الأخيرة بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية والأوروبية، وقال إن "الشيء الأكثر عبثية هو اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية"، بحجة أن التحقيق الأميركي الاتحادي، بقيادة المحقق الخاص روبرت مولر، "قد أخفق في جمع أدلة ملموسة لمجرد أنه لم يحدث شيء".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بدا في الأسبوع الماضي يسخر من القضية عندما التقى بوتين أثناء قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين، قام ترمب بسخرية، بتوجيه إصبعه تجاه نظيره الروسي، وقال له وهو مبتسم "لا تتدخل في الانتخابات".

وكان تحقيق مولر خلص إلى أن العملاء الروس تدخّلوا لمساعدة ترمب في الفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، لكنهم قالوا إنه ليس هناك أدلة كافية لإثبات التواطؤ النشط بين حملة ترمب وروسيا.