مفاعل نووي في غواصة روسيا المحترقة

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أمس، وجود مفاعل نووي في الغواصة التي تعرضت لحريق، أخيرا، أسفر عن مقتل 14 من أفراد طاقمها.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الوزير "قسم المفاعل النووي في هذه الغواصة معزول تماما وغير مأهول، إضافة إلى ذلك، اتخذ الطاقم كل الإجراءات اللازمة لحماية المفاعل، وهو في حالة الجهوزية الكاملة للعمل". وهذا التصريح هو أول تأكيد رسمي على وجود مفاعل في غواصة الأبحاث العلمية المذكورة.

حريق البطاريات

وبعد زيارة قام بها الوزير، أول من أمس، إلى مقر الأسطول الشمالي في مدينة سيفيرومورسك بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين للاطلاع على سير التحقيق في ملابسات الحادث، أبلغ شويجو، أمس، بوتين بأن "الحريق اندلع في قسم بطاريات الغواصة، وانتشر إلى أقسام أخرى، دون أن يعطل عمل المفاعل النووي المزودة به الغواصة".

وقال الوزير "حسب التقييم الأولي للخبراء، فإن ترميم الغواصة أمر ممكن، بل وملزم، ونقدر حاليا المواعيد الزمنية المطلوبة لإنجازه"، معربا عن أمله في إمكانية إعادة تشغيل الغواصة في وقت قريب.

ووجه بوتين بمنح أوسمة الشرف لأفراد طاقم الغواصة "الذين ضحوا بحياتهم من أجل إنقاذ رفاقهم والغواصة ذات الأهمية العلمية والتقنية لروسيا".