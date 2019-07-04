تعاون سعودي إندونيسي في المجال الرقمي

عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه في الرياض أمس، جلسة مباحثات مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإندونيسي رودي أنتارا، الذي يزور المملكة حالياً.

وتأتني الزيارة في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى التعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة ذات الأهمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء شراكة هادفة ومثمرة تسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيق التحول الرقمي المنشود، وفقاً لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر.

وأوضح السواحه أن المباحثات السعودية الإندونيسية تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وبحث فرص الاستثمار المشترك في المجال الرقمي، وعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستعراض الفرص والشراكات الواعدة للتقنية في قطاع الحج والعمرة، وإنشاء المسرعات في السوق السعودي، وفرص الاستثمار في الشركات الناشئة في إندونيسيا لتحقيق النمو والازدهار لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين.

مذكرة تفاهم

جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ونظيرتها الإندونيسية، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتبادل المعرفي في مجال تقنيات المعلومات، ودعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير رأس المال البشري، ونشر التوعية الرقمية، لتحقيق التطوير التقني والتوسع في أسواق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

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وتخلل المباحثات عقد عدة ورش عمل بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الحج، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، تناولت عرض فرص الاستثمار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، واستعراض جهود «وادي مكة» للتقنية في الحج والعمرة، وجهود استثمار التقنية لمساعدة الحجاج والمعتمرين، وحلول شركتي «Traveloka» و«Tokopedia» في العمرة، واستكشاف فرص الاستثمار في المناطق السياحية بالمملكة.

جولة

زار أنتارا والوفد المرافق له، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST)، ومؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك)، وبحث مع مسؤوليهما سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب في المجال التقني، ودعم مجالات التدريب، وتطوير رأس المال البشري في المهارات التقنية والمجال الرقمي.