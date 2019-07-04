طهران تبدأ تنفيذ خطوتها التالية بتقليص التزاماتها النووية الأحد المقبل

جدد المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أمس، التأكيد على أن إيران ستبدأ، الأحد المقبل، في تنفيذ الخطوة التالية من تقليص التزاماتها النووية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث كيوان خسروي القول: "في السابع من يوليو ستبدأ الخطوة الثانية من تقليص التزامات الاتفاق النووي بناء على الفقرتين 26 و36".

يأتي هذا غداة إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم بداية من الأحد، وهو ما يمثل المرحلة الثانية من خفض التزامات إيران المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه مع القوى الكبرى عام 2015.

تصعيد

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني قوله "اعتبارا من السابع من يوليو لن يكون مستوى التخصيب النووي في إيران عند مستوى 3.67، سنقوم برفعه للقدر الذي نريده ويلبي الضرورة والحاجة".

وهدد روحاني الدول الأوروبية

وأضاف "بشأن مفاعل آراك، إن لم تنفذوا كل التزاماتكم، فإننا سنعيد المفاعل إلى الأوضاع السابقة".

وكانت إيران أعلنت، أخيرا، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 قد تخطى مستوى الـ300 كيلوجرام المنصوص عليه في الاتفاق النووي. ومثّل هذا المرحلة الأولى من خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي.

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تهديد

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب العام الماضي من الاتفاق وفرَض حزما من العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران، بينما أبلغت طهران في مايو الماضي بقية الدول الأطراف في الاتفاق عزمها خفض التزاماتها بالاتفاق النووي كونه لم يعد يقدم لها أي مزايا على حد تعبيرها.

ـ طهران تواصل التصعيد وتستمر بتقليص التزاماتها النووية

ـ نظام الملالي يضرب باتفاقه النووي عرض الحائط.

ـ الإعلان عن تخطي طهران مستوى 300 كلج من اليورانيوم المخصب.

ـ ترمب ينسحب من الاتفاق النووي ويفرض عقوبات على إيران.