إسرائيل تكرس احتلالها بالتهرب من حل الدولتين

اتهم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أمس، إسرائيل بأنها تتهرب من حل الدولتين لتكريس احتلالها للفلسطينيين.

وقال المالكي في افتتاح النسخة الرابعة من مؤتمر سيباد للتعاون بين دول شرق آسيا لدعم التنمية الفلسطينية، الذي يعقد في رام الله للمرة الأولى، إن إسرائيل "تحاول التهرب من حل الدولتين، وهي تنتهك كل القوانين الدولية، بما فيها احتلال الأراضي بالقوة، ولم يعد يخفى على أحد أن الاحتلال يريد إنهاء حل الدولتين".

وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى بكل قوته إلى طردنا من أرضنا وإحلال مستوطنين مكاننا، والحصول على أكبر مساحات من الأرض وأقل عدد من السكان".

وشدد المالكي على أن أي "مساع لتحويل الحل السياسي إلى وهم، وتقديم حل اقتصادي سيكون مصيرها الفشل لأن كل هذه الخطط تسعى لإبقاء الاحتلال".

تجاوز الأزمة

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من جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بير كرينبول إن مؤتمر سيباد سيسهم بشكل كبير في دعم فلسطين والأونروا، وأنه سيساهم في دعم عمليات التنمية في فلسطين.

وأضاف أن الأونروا نجحت بتجاوز أزمتها العام الماضي، بسبب دعم دول العالم لها وإيمانها بحقوق الفلسطينيين، معربا عن أمله بأن تتمكن الأونروا من توفير الدعم اللازم لعملها، خلال العام الجاري.

يدوره، قال مبعوث اليابان لعملية السلام في الشرق الأوسط مساهارو كونو، إن فكرة سيباد بدأت بهدف الاستعانة بقوة تطور دول شرق آسيا من أجل المساهمة في السلام في الشرق الأوسط، عبر بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتقوية الاقتصاد الفلسطيني.