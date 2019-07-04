العنقري يرأس الإنتوساي في اجتماع مع المانحين

رأس رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري، وفد ديوان المراقبة العامة المشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية لتعاون منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي»، مع مجتمع المانحين، والذي عقد أمس، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وشارك العنقري، بصفته رئيسا لجانب منظمة الإنتوساي في اللجنة، ويرأس البنك الدولي جانب المانحين. كما شارك في الاجتماع عدد من رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء في المنظمة، وممثلي الجهات المانحة.

وناقش الاجتماع الطرق التي تضمن استقلالية الأجهزة الرقابية، وآلية دعم ومساعدة الأجهزة الرقابية التي تواجه كثيرا من الصعوبات لتنمية قدراتها، إضافة إلى مناقشة الخطة الإستراتيجية للتعاون بين منظمة الإنتوساي ومجتمع المانحين للفترة القادمة.

من جهة أخرى، التقى العنقري، رئيسَ مكتب المساءلة الحكومية الأميركي جين دودارو، وناقشا تعزيز سبل التعاون بين ديوان المراقبة العامة، ومكتب المساءلة الحكومية الأميركي.