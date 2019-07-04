العنقري يرأس الإنتوساي في اجتماع مع المانحين

وشارك العنقري، بصفته رئيسا لجانب منظمة الإنتوساي في اللجنة، ويرأس البنك الدولي جانب المانحين. كما شارك في الاجتماع عدد من رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء في المنظمة، وممثلي الجهات المانحة.
وناقش الاجتماع الطرق التي تضمن استقلالية الأجهزة الرقابية، وآلية دعم ومساعدة الأجهزة الرقابية التي تواجه كثيرا من الصعوبات لتنمية قدراتها، إضافة إلى مناقشة الخطة الإستراتيجية للتعاون بين منظمة الإنتوساي ومجتمع المانحين للفترة القادمة.
من جهة أخرى، التقى العنقري، رئيسَ مكتب المساءلة الحكومية الأميركي جين دودارو، وناقشا تعزيز سبل التعاون بين ديوان المراقبة العامة، ومكتب المساءلة الحكومية الأميركي.
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