المسماري: إسقاط طائرة حربية تابعة للميليشيات ومقتل قائدها

أعلن الجيش الوطني الليبي أن دفاعاته الأرضية أسقطت اليوم الخميس، طائرة تابعة للميليشيات الإرهابية كانت بصدد الإغارة على الآمنين في مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية "مستعدة للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتسهيل خروج المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء، الذين تستعملهم الميليشيات الإرهابية كدروع بشرية لغرض إلصاق التهم في القوات المسلحة".

ولفت المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري على صفحته على "فيسبوك" إلى أن الدفاعات الأرضية أسقطت طائرة من طراز "L39" ، ما نتج عنه مقتل قائدها، وذلك بعد إقلاعها من الكلية الجوية في مصراته للإغارة على الآمنين في مدينة ترهونة.

وفي سياق متصل، نشر المسماري على حسابه على "فيسبوك" أن "الميليشيات التي تحرس مقر إيواء الهجرة غير الشرعية في تاجوراء قامت بإطلاق الرصاص على مهاجرين حاولوا الهروب من المكان، وفقاً لتقارير أممية"، مشيراً إلى أن "هذا دليل آخر على أن الميليشيات تستخدم المهاجرين كدروع بشرية لغرض إلصاق التهم في القوات المسلحة".

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وأضاف أن "بعثة الأمم المتحدة والتي نصّبت ما يسمى حكومة الوفاق، ملزمة بحماية هؤلاء المهاجرين وتأمين خروجهم فوراً وتحريرهم من قبضة الميليشيات"، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية "جاهزة للتعاون وتسهيل خروجهم فوراً".