غرق مركب يقل عشرات المهاجرين قبالة سواحل تونس

ساسي جبيل (تونس) قالت جمعية الهلال الأحمر التونسية ومسؤول حكومي تونسي، أمس، إن مركباً يقل عشرات المهاجرين الأفارقة أبحروا من ليبيا غرق قبالة سواحل تونس أمس الأول.

وقال منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر، إن 4 أشخاص تم إنقاذهم في البداية قالوا لخفر السواحل التونسي إن القارب غرق قبالة سواحل «جرجيس»، وأضاف سليم أن أحد الناجين الأربعة توفي لاحقاً في المستشفى. وقال المصدر الحكومي إن الناجين الأفارقة الذين تم إنقاذهم على بعد 9 أميال من سواحل «جرجيس» أبلغوا قوات خفر السواحل بأنهم أبحروا من شواطئ زوارة من ليبيا وإن المركب الذي يقل العشرات غرق دون إعطاء أي تفاصيل.

الساحل الغربي لليبيا يعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين من أنحاء أفريقيا الراغبين في الوصول إلى أوروبا والذين يستقلون القوارب بعد دفع أموال لمهربي البشر، لكن الأعداد انخفضت بسبب جهود تقودها إيطاليا لمكافحة شبكات التهريب ودعم خفر السواحل الليبي.

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