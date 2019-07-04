ميليشيات الحوثي تحاكم 100 برلماني مناهض لها وتصادر ممتلكاتهم

عدن (الاتحاد) تعتزم ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران محاكمة عشرات البرلمانيين المناهضين لها تزامناً مع التحركات التي تقوم بها الحكومة لاستئناف انعقاد جلسات البرلمان في المحافظات المحررة.

وأفاد مصدر برلماني، أن الحوثيين قاموا بإعداد قائمة تضم 100 برلماني من أجل بدء محاكمتهم عقب رفع الحصانة عنهم، مشيراً إلى أن محاكمة البرلمانيين سترافقها حملة نهب ومصادرة لممتلكاتهم الخاصة في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات. وأشار المصدر إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل إجبار من تبقى من أعضاء البرلمان في صنعاء على الإقامة الجبرية ومنع تحركاتهم خشية فرارهم وتوجههم للمناطق المحررة من أجل المشاركة في جلسات البرلمان التي يجري التحضير لها خلال الأيام القادمة.

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