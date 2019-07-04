"الهلال" يتفقد احتياجات أهالي القرى النائية في أبين

عدن (الاتحاد)

تبذل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهوداً إغاثية وإنسانية متواصلة من أجل التخفيف من معاناة العائلات المحتاجة والمتضررة في المحافظات اليمنية المحررة وذلك بتنفيذ حزمة مشاريع إغاثية وتنموية في مختلف الجوانب الحياتية.

وزار وفد من الهيئة مديرية «سرار يافع» بمحافظة أبين من أجل تلمس احتياجات الأهالي في المديرية التي تضم عدداً من القرى النائية، وبهدف رفع تقرير حول المتطلبات الإغاثية والتنموية في القطاعات الرئيسية.

وزار الوفد عدداً من المرافق الخدمية بينها المركز الصحي في «سرار يافع» ومبنى الأمومة والطفولة ومدرسة «الشهيد محمد عبده» ومحطة الكهرباء، حيث اطلع الوفد على الصعوبات والاحتياجات في المرافق الخدمية وسبل تقديم الدعم والمساندة من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وقدم مدير عام مديرية «سرار يافع» صالح يسلم الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني الذي يقدم الدعم السخي واللامحدود من أجل أهالي المديرية، مشيراً إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي كان السبّاق في إيصال المساعدات الإغاثية وتبني مشاريع تنموية هادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتسهم بشكل كبير في تطبيع الأوضاع وتعزز الأمن والاستقرار.

وفي سياق متصل، دشنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» في محافظة الضالع عملية توزيع البذور المحسنة لنحو 500 مزارع، بدعم وتمويل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث ستسهم تلك البذور في تحسين سبل المعيشة للأسر الريفية الأشد فقراً التي تعتمد على الزراعة كمصدر دخل رئيسي. وأوضح المهندس محمد ناجي مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة الضالع، أن المشروع يتضمن توزيع 10 أطنان من بذور الذرة الرفيعة و2.5 طن من «اللوبيا»، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة الحبوب والخضراوات.

وأشاد مدير مكتب الزراعة بالدعم السخي الذي تقدمه الإمارات والسعودية من أجل دعم المزارعين والمساهمة في توفير احتياجاتهم باعتبار الزراعة مصدر الدخل الرئيسي والوحيد لمعظم سكان الضالع.