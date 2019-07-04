العراق: عملية أمنية لملاحقة "داعش" في ديالى

سرمد الطويل (بغداد) بدأت قوات الأمن العراقية بتنفيذ عملية أمنية جديدة أُطلق عليها «خط النار» لمنع تسلل عناصر «داعش» إلى محافظة ديالى. وقال مصدر عسكري في ديالى أمس، إن «الخطة الجديدة تتمحور في شق طرق جديدة داخل البساتين والمناطق الزراعية جنوب وشمال وغرب ديالى، إضافة إلى تثبيت ثكنات ونقاط مراقبة يترتب عليها تجريف مساحات واسعة من البساتين من أجل عزل بعض المناطق الساخنة عن المناطق الآمنة». وأضاف المصدر، أن «الجيش العراقي بدأ بتنفيذ خطة تجريف مساحات واسعة في بساتين حوض الوقف الذي يعد من أكبر المناطق الزراعية في ديالى وذلك لعزل قرى المخيسة عن مركز بعقوبة وضواحيها».

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