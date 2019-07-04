أخبار الساعة: إدانة مطلقة لاستهداف الأبرياء

أبوظبي (وام) قالت نشرة أخبار الساعة إن إدانة دولة الإمارات العربية المتحدة للهجوم الإرهابي، الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية مؤخراً على مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة، تأكيد لموقفها القديم والمتجدد تجاه الأعمال الإرهابية مهما كان نوعها، وخاصة إذا كان هذا الهجوم يستهدف الأبرياء والآمنين في بلد شقيق مثل المملكة العربية السعودية.

وأضافت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان «إدانة مطلقة لاستهداف الأبرياء» أنه كان من الطبيعي أن تكون وزارة الخارجية والتعاون الدولي سبّاقة إلى إصدار بيان يدين بشدة هذا العمل الإرهابي الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، وتعتبره دليلاً جديداً على الممارسات اللاأخلاقية والتوجهات العدائية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، فلطالما سعت تلك الجماعة منذ إسقاطها الشرعية في اليمن إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة مدفوعة بأيادٍ تخريبية، ونوايا صادرة عن خلفيات شديدة العَداء لشعوب المنطقة ودولها.

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