كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة العامة المصرية تأمر بحبس علا يوسف القرضاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة في مصر، بحبس علا يوسف القرضاوي، 15 يومًا على ذمة قضية جديدة.

وقال أحمد ماضي، عضو الدفاع عن علا القرضاوي، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت، حبس علا على ذمة قضية جديدة 15 يومًا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وأوضح أن موكلته قررت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ اعتراضًا على القرار الجديد الذي جاء عقب ساعات من قرار النيابة بعدم الاستئناف على قرار إخلاء سبيلها بالقضية الأولى، وتأجيل جلسة تجديد حبس زوجها حسام خلف لـ “ تعذر حضوره أمنيًا".