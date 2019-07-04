الجيش اليمني يتلف 2000 لغم في معقل الحوثيين بصعدة

أتلف الجيش اليمني، اليوم الخميس، 2000 لغم وعبوة متفجّرة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في الطرقات ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة من مديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة المعقل الرئيس للمليشيات الحوثية.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن الفرق الهندسية أتلفت نحو 2000 لغم وعبوة ناسفة بعد أن انتزعتها وجمعتها خلال الأيام الماضية من المناطق المحرّرة، قبالة جبل الخرشعي بالملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر بصعدة.