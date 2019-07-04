“الأسود” بمعنويات مرتفعة في آخر حصة تدريبية قبل مباراة بنين

خاضت عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الخميس، بملعب تداريب حرس الحدود، في القاهرة، آخر حصة تدريبية، قبل مواجهة بنين، غدا الجمعة، على أرضية ملعب السلام، برسم ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، التي انطلقت بمصر في 21 يونيو الماضي، وتستمر إلى غاية 19 يوليوز الجاري.

وشهدت حصة اليوم، التي انطلقت على الساعة السادسة بالتوقيت المصري، مشاركة كل لاعبي المنتخب الوطني، بمن فيهم المهاجم خالد بوطيب، الذي خاض تداريب انفرادية، قبل التحاقه فيما بعد بالمجموعة الوطنية.

وأبدى “أسود الأطلس” روحا عالية خلال حصتهم التدريبية، وانسجاما كبيرا، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية المحيطة ببعثة المنتخب الوطني، خاصة بعد النتائج القوية التي بصم عليها، أبناء هيرفي رونار، خلال مرحلة المجموعات، بتصدرهم للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة.

وتبحث الأسود عن استغلال الروح المعنوية العالية التي تمر بها خلال الفترة الأخيرة، من أجل اقتناص بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، ومواصلة مشوار البحث عن لقب غائب على خزينة المنتخب الوطني، منذ أول وآخر تتويج في دورة 1976.

جدير بالذكر، أن خصم “أسود الأطلس”، منتخب بنين، تأهل لدور الثمن، بعد حلوله في المركز الثالث بالمجموعة السادسة، خلف المتصدر غانا بخمس نقاط، والوصيف، الكاميرون بالعدد نفسه من النقاط.