فيلديرز يصف المغاربة بـ”المحتالين الذين يشبهون الإرهابيين”!

بعدما طالبه الادعاء العام الهولاندي، أمس الأربعاء، بتغريم 5000 أورو، بسبب تصريحاته العنصرية ضد المغاربة، التي أدلى بها عام 2014، خرج السياسي الهولاندي “فيلديرز” بتصريحات عنصرية جديدة، وكتب، أمس، تغريدة في “تويتر”، وصف من خلالها المغاربة بالمحتالين، الذين يشبهون الإرهابيين.

ويأتي ذلك بعد جلسة محاكمة جديدة في محكمة الاستئناف في لاهاي، التي أحيل عليها الملف، بعدما صدر حكم ابتدائي في القضية، عام 2016، أدان زعيم حزب “من أجل الحريات”، بتهمة التحريض على التمييز، دون أن تصدر في حقه عقوبات.

وفي تغريدته على “تويتر”، أمس، كتب فيلدرز: “النيابة العامة تطالب بغرامة ضدي قدرها 5000 أورو، لأنني انتهكت حقوق المغاربة، ليس هناك جنون أكثر من هذا”.

Advertisements

وأضاف فيلدرز، مخاطبا الادعاء العام: “اذهب لاصطياد المحتالين الحقيقيين مثل هؤلاء المغاربة، تجمع الإرهابيين، واتركوني وحدي”.

فيلدرز، وفي خطوة استفزازية أخرى، قبل جلسة محكمة الاستئناف، أمس، أقدم على إلقاء العلم المغربي في حمام سباحة، ونشر صورة لذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.