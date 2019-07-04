انفجار “بوطة” في مراكش..إصابة مواطن وانهيار جزء من منزل

اهتزّ حي الملاح وسط مراكش، صباح اليوم الخميس، على وقع انفجار قوي لقنينة غاز، ما تسبب في انهيار جزء من منزل، وإصابة صاحبه بحروق خطيرة.

وحسب مصادر لـ”اليوم24″، فإن انفجار “بوطة” تسبب في انهيار جدار البيت، وإصابة صاحبه، الذي يشتغل مروض قرود في ساحة جامع الفنا، بحروق خطيرة نقل إثرها، على وجه السرعة، إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي في مراكش.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الانفجار خلق جوا من الهلع، والذعر في أوساط الجيران، الذين عملوا على إسناد المنزل بأعمدة حديدية، وخشبية، تفاديا لسقوطه فوق رؤوس قاطنيه.

وعرف مكان الانفجار استنفار السلطة المحلية، وعناصر الأمن، التي انتقلت إلى عين المكان للتحقيق في ظروف، وملابسات الحادث.