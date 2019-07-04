في تطور جديد.. متهمات طارق رمضان بالاغتصاب كاذبات..إخضاع هواتفهن للمراقبة القضائية دون علمهن يكشف حقيقتهن!

كشفت التحقيقات التي تجريها الشرطة الفرنسية، مع الداعية المصري طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة “الإخوان المسلمين” حسن البنا، عن وجود أكاذيب في رواية المدعيات عليه بالاغتصاب.

ووفقا لما نقلته صحيفة lexpress الفرنسية، اليوم الخميس، فقد استدعى قضاة التحقيق في القضية محامي المدعية الأولى، للاستماع إلى أقواله، بعد تنصت الشرطة على مكالمة بينهما، حيث كان هاتف المدعية تحت المراقبة.

وتعود مراقبة هاتف المدعية، حسب موقع “روسيا اليوم”، إلى صيف عام 2018، عندما كلف قسم الشرطة الجنائية بباريس في شهر غشت الماضي، بتنفيذ إنابة قضائية غير معتادة في قضية من هذا النوع، حيث أُعطي الأمر إلى الشرطة بالشروع في رصد اتصالات (المكالمات- الرسائل- فاكس- ومقاطع الفيديو) هند العياري وكريتسيل ومونيا ربوج، المدعيات الثلاث على طارق رمضان في فرنسا.

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وقامت الشرطة بالتنصت على صاحبات الشكاوى الثلاث في ملف المفكر الإسلامي السويسري، في الفترة من 13 غشت إلى 30 شتنبر 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في 29 شتنبر الماضي، أجرت هند العياري المدعية الأولى على طارق رمضان مكالمة مع محاميها في القضية جوناس حداد، لكنها لم تكن تعلم بأن هاتفها تحت المراقبة، حيث استغرقت المكالمة دقيقتين فقط، ومع أنها تندرج في إطار سرية المراسلات بين المحامي وموكلته، إلا أنه تمت لاحقا إضافتها إلى الملف، مما سيؤدي إلى استدعاء المحامي للاستماع إلى أقواله.

وكان المفكر طارق رمضان المعتقل في فرنسا، قد حصل على إفراج مشروط في نونبر 2018، فيما يستمر التحقيق في التهم الموجهة إليه.