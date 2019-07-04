خلل في "آيكلاود" يوقف الخدمة عن العمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبلغ العديدون من المستخدمين عن مواجهة مشاكل في تطبيقات خدمة "آيكلاود" من "آبل"، الّتي توقّفت عن العمل بشكل طبيعي في شتّى أنحاء العالم خلال الساعتين الماضيتين، وخاصّةً بما يتعلّق بخدمات البريد الإلكتروني، والنسخ الاحتياطي وميّزات أخرى في السّحابة.

وتعدّ سحابة "آيكلاود" خدمة تخزين ونسخ احتياطي عبر الشبكة، ترتكز على إتاحة تخزين ومشاركة المعلومات بما يشمل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال والتّقويم، ومزامنتها بين عدّة أجهزة من "آبل" بمساحة تخزين تصل إلى جيجابايت مجّانًا.

وبحسب ما أظهرته الإبلاغات في موقع "داون ديتيكتور" فعلى ما يبدو يشمل العطل مناطق أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وأميركا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط أيضًا.

وأوضحت الشّركة أنّ المشاكل الّتي تمّ رصدها تتعلق بميزات المستندات في السحابة، وفي الصور، والنسخ الاحتياطي، والتبويبات والإشارات المرجعية، والتقويم، وجهات الاتصال، والبريد، والملاحظات، والتذكير، بالإضافة إلى كلّ من خدمات: "العثور على أصدقائي"، و"العثور على هاتفي" و"مركز الألعاب" وميزة "وقت الشاشة".

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(تويتر)

ووصل الخلل كذلك إلى خدمة الدّفع، "آبل باي"، فوفق ما ذكرته "آبل"، قد لا يتمكن بعض المستخدمين من إعداد "آبل كاش"، أو إرسال واستلام الأموال، أو التحويل إلى بنك باستخدام الخدمة، كما قد لا يتمكن بعض حاملي بطاقات "آبل باي" من إضافة أو تعليق أو حذف أو استخدام البطاقات الموجودة فيها.

كذلك، فإنّ من الواضح أنّ الشركة تواجه عراقيل في أنظمة متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها، إذ أبلغ عدد من المستخدمين أن الموظفين غير قادرين على إكمال طلبات العملاء أو طلبات الدعم.

ووفقًا للتقرير الّذي نشره موقع "داون ديتيكتور"، فإنّ انتشار المشكلات في خدمات آبل"، يعدّ مؤشّرًا على احتمال كبير أن تتأثّر العديد من التطبيقات وبينها التطبيقات الخارجية وأدوات المطور بالانقطاع، بالذي شمل خدمة الدّفع "آبل باي".