اعتقال قيادي بـ'داعش' شرقي صلاح الدين

أعلنت فرقة الرد السريع، الخميس، عن اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" بقضاء الطوز شرقي صلاح الدين.

وقالت الفرقة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فوج مغاوير فرقة الرد السريع القى القبض، اليوم، على احد قيادات داعش في قضاء الطوز".

وأضافت الفرقة، أن المعتقل مطلوب "وفق المادة ٤/١ ارهاب"، لافتة الى أن عملية الاعتقال تمت "بتعاون مع استخبارات الفرقة".