رسمياً.. هيريرا لاعباً لباريس سان جيرمان حتى 2024

2019-07-04 | 19:46
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أعلن نادي باريس سان جيرمان رسمياً، تعاقده مع الدولي الإسباني أندير هيريرا، قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.
باريس أعلن عن توصله لاتفاق مع اللاعب بعقد يمتد حتى 30 حزيران 2024، أي لمدة خمس سنوات مع نادي العاصمة، ولكن دون ذكر الراتب الذي سيتقاضاه.
وخاض اللاعب الإسباني، 189 مباراة وسجل 20 هدفًا و27 تمريرة حاسمة مع مانشستر يونايتد، وفاز بلقب الدوري الأوروبي في 2017، وحصل على جائزة لاعب المباراة في النهاية.
وسيرتدي اللاعب رقم 21 الذي اعتاد على ارتدائه مع مانشستر يونايتد طوال السنوات الخمس الماضية.
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