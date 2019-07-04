زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا الأميركية

اعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا قويا بلغت قوته 6.4 درجة وقع اليوم الخميس، جنوب كاليفورنيا بالقرب من مدينة ريدجكريست على بعد حوالي 200 ميل شمال شرقي لوس أنجلوس.
من جانبها، قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، إن الزلزال الذي ضرب جنوب كاليفورنيا بلغت قوته 6.4 درجة، وهو أكبر زلزال يضرب المنطقة منذ عقود.
وأشارت إلى أن الزلزال تمركز في وادي سيرليس، وهي منطقة نائية في مقاطعة سان بيرناردينو.
وكان الزلزال الأكبر الذي ضرب جنوب كاليفورنيا في منطقة نورثريدج عام 1996، والذي تسبب في مقتل العشرات وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات. لكن نورثريدج منطقة مأهولة بالسكان، بينما وقع الزلزال اليوم الخميس بعيدا عن منطقة لوس أنجلوس الحضرية.
وأشارت إلى أن الزلزال تمركز في وادي سيرليس، وهي منطقة نائية في مقاطعة سان بيرناردينو.
وكان الزلزال الأكبر الذي ضرب جنوب كاليفورنيا في منطقة نورثريدج عام 1996، والذي تسبب في مقتل العشرات وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات. لكن نورثريدج منطقة مأهولة بالسكان، بينما وقع الزلزال اليوم الخميس بعيدا عن منطقة لوس أنجلوس الحضرية.
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