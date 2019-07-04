محللون: ترامب يدعم حفتر في حربه ضد الإرهاب

قال محللون غربيون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في حربه التي يخوضها ضد المليشيات المسلحة في طرابلس.

وأشار المحللون إلى أن الدعم الأمريكي ظهر جلياً في عرقلة واشنطن، لإصدار بيان عن مجلس الأمن يدين الضربات الجوية التي يشنها الجيش الليبي ضد المليشيات المسلحة في طرابلس.

وقال جيمس دورسي، الباحث في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، إن الدعم الأمريكي لحفتر "ليس أمراً مفاجئاً. إنه مؤشر على تغيير في السياسة الأمريكية حيال ليبيا".

والأربعاء، عرقلت واشنطن إصدار مشروع بيان تقدمت به بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الضربات الجوية التي يشنها الجيش الليبي على مليشيات طرابلس، وفق مصادر دبلوماسية.

من جهته، قال كريم بيطار، الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، إن "موقف الولايات المتحدة يتماشى تماماً مع سياستها في الأعوام الأخيرة"، مضيفاً أن إدارة ترامب "تتفهم سياسات حفتر وبرنامج عمله".

ويخوض الجيش الوطني الليبي اشتباكات مع المليشيات والجماعات التابعة للإخوان الإرهابية، منذ إعلانه عن عملية "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة منها في 4 أبريل/نيسان الجاري.



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وهذه ليست المرة الأولى التي يفشل فيها مجلس الأمن في اعتماد قرار حيال ليبيا منذ انطلاق حملة حفتر؛ حيث إن مشروع قرار بريطاني آخر لوقف إطلاق النار لم يحقق مبتغاه.

وقال دورسي إن الولايات المتحدة "لم تسحب اعترافها بحكومة الوفاق الوطني، لكنها تواصلت مع حفتر على أعلى المستويات بحكم الأمر الواقع".

وبعد أسبوعين من انطلاق الحملة العسكرية في أبريل/نيسان الماضي، بحث ترامب مع حفتر جهود "مكافحة الإرهاب" و"رؤية مشتركة" لليبيا، كما أعلن البيت الأبيض حينذاك.

وأفاد بأن ترامب "أقر" خلال المكالمة الهاتفية "بدور المشير حفتر المهم في مكافحة الإرهاب وضمان أمن موارد ليبيا النفطية".

يقول دورسي إن الولايات المتحدة ترى أن حفتر "يتصدى للإرهابيين".

بدوره، قال إندرياس كريج، الباحث في "كينجز كولدج" بلندن، إن "فكرة أن حفتر قادر على تحقيق انتصار حاسم في ليبيا لاقت صدى مرحباً في أوساط مستشار الأمن القومي جون بولتون".



