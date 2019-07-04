الإفراج عن 235 أسيرا من الحركات المسلحة بالسودان

الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان

أفرجت السلطات السودانية، الخميس، عن 235 أسيراً من حركة جيش تحرير السودان، بعد تعهد من المجلس العسكري الانتقالي باتخاذ هذه الخطوة.

وأطلقت سلطات سجن الهدى في مدينة أم درمان سراح عدد من أسرى جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.

ويمثل إطلاق سراح الأسرى، استجابة للعفو العام الذي أصدره رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بحق معتقلي حركة جيش تحرير السودان.

وقال رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بالمجلس الانتقالي السوداني، الفريق جمال عمر، إن إطلاق سراح الأسرى، جاء في إطار حسن النوايا تجاه الحركات المسلحة وتهيئة بيئة التفاوض لإكمال عملية السلام.

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وخلال كلمة أمام الأسرى بعد الإفراج عنهم، تحدث الفريق عمر عن بدء المجلس العسكري اتصالات مع الحركات المسلحة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.

وقال إن لجنة التواصل مع الحركات التي شكلها رئيس المجلس الانتقالي تضم كفاءات جديرة بتحقيق السلام.

كانت حركتا تحرير السودان برئاسة أركو مناوي، والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، رحبتا بقرار المجلس العسكري الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع المسلحين، لتحقيق السلام في دارفور ومنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق.

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مرسوماً جمهورياً بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة، للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة.

ويرأس اللجنة نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وعضوية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية، والفريق ركن ياسر العطا، نائب رئيس اللجنة السياسية، واللواء ركن أسامة العوض محمدين.