الجيش الليبي يسقط مقاتلة بعد قصفها ترهونة

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العين الإخبارية - عبدالهادي ربيعالخميس 2019/7/4 10:37 مساء بتوقيت أبوظبي
الدفاعات الجوية التابعة للجيش الليبي نجحت في إسقاط الطائرة
أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، إسقاط مقاتلة للمليشيات الإرهابية بعد قصفها مدينة ترهونة شرق طرابلس.
وأصدر المركز، الخميس، بيانا جاء فيه، إن الدفاعات الجوية التابعة للجيش الليبي نجحت في إسقاط مقاتلة من نوع "آيرو إل-39" بمنطقة وادي وشتاتة قرب مدينة بني وليد جنوب شرقي طرابلس، بعد قصفها مدينة ترهونة.
وأصدر اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، بيانا جاء فيه: إن طائرة من نوع (آيرو إل-39 ) أقلعت من الكلية الجوية بمصراته للإغارة على الآمنين في مدينة ترهونة.
وتعد مدينة وقبائل ترهونة إحدى أهم المدن الليبية بمحيط طرابلس التي تدعم الجيش الوطني الليبي في حربه ضد الإرهاب بالعاصمة طرابلس.
ونفذت طائرات المليشيات القادمة من قاعدة معيتيقة الجوية شرق طرابلس، والكلية الجوية بمصراتة عدة ضربات جوية وقصف عشوائي على منازل المدنيين بالمدينة عقابا لها على مساندتها للجيش الليبي.
والأربعاء، استهدفت مقاتلات سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، غرفة عمليات الطائرات التركية المسيرة التي تقصف المدنيين بالقسم العسكري بمطار معيتيقة.
وأعلنت غرفة العمليات تدمير البنية التحتية الكاملة للغرفة التركية داخل قاعدة معيتيقة بما فيها هوائيات التحكم والتوجيه.
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