مظاهرة حاشدة في سقطرى اليمنية ضد "مؤمرات الإخوان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، الخميس، مظاهرة حاشدة ضد مؤمرات حزب الإصلاح، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابي، هي الثانية خلال أسبوع.



وجابت المظاهرة التي شهدت مشاركة نسوية لافتة للمرة الأولى، شوارع مدينة "حديبو" عاصمة محافظة الأرخبيل.

ونددت المتظاهرون بمؤامرات حزب الإصلاح، التي تهدف إلى إشعال معارك مع اليمنيين واستفزاز قوات الحزام الأمني.

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وطالبت المظاهرة برحيل محافظ المحافظة الإخواني، رمزي محروس، وكذلك وزير الثروة السمكية فهد كفاين.

وأكدت اللافتات الترحيبَ بوجود قوات التحالف العربي والتعاون معها من أجل دحر المؤامرات الإخوانية للاستيلاء على القرار في الجزيرة.

ويتهم اليمنيون حزب الإصلاح الإخواني، بإشعال معارك جانبية من أجل التأثير على المعركة الرئيسية ضد المليشيا الحوثية والمشروع الإيراني، وذلك خدمة لأجندة قطرية.